acf arezzo rinnova il capitano costanza razzolini

L’ACF Arezzo si conferma una famiglia solida e ambiziosa, rinnovando con entusiasmo il contratto della capitanessa Costanza Razzolini fino al 2026. La talentuosa attaccante fiorentina, ormai cuore e anima del club, si appresta a vivere un’altra stagione ricca di sfide e successi. Con 191 presenze e 97 reti, Razzolini rappresenta il simbolo di passione e dedizione. Il futuro dell’Arezzo è ancora più luminoso con lei al timone.

Arezzo, 26 giugno 2025 – ACF Arezzo annuncia il rinnovo del contratto della propria capitana, Costanza Razzolini, che vestirà la maglia amaranto fino al 30 giugno 2026. Attaccante originaria di Firenze, ma ormai aretina d'adozione, Razzolini è un punto di riferimento per la squadra. La numero 97 si prepara a disputare la sua ottava stagione, la sesta consecutiva, con l'Arezzo, club con cui ha già collezionato 191 presenze e messo a segno 97 reti. La scorsa annata non è stata priva di difficoltà per la capitana che porta la fascia al braccio dalla stagione 2324: un infortunio ad inizio stagione l'ha costretta a stare fuori dal campo per le prime partite del campionato.