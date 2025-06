Accusato di una rapina con pistola in farmacia | il Riesame annulla l' ordinanza

Oggi il riesame ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare, offrendo una nuova speranza all’indagato. La vicenda, che aveva suscitato scalpore a Fasano, si arricchisce di nuovi sviluppi e dimostra come il percorso giudiziario possa ancora riservare sorprese sorprendenti. La giustizia si prende il tempo necessario per valutare ogni dettaglio, assicurando che ogni diritto sia rispettato. Restate con noi per gli aggiornamenti su questa intricata vicenda.

FASANO - Era finito ai domiciliari il 4 giugno scorso, quando i carabinieri gli avevano notificato un'ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip del tribunale di Bari. L'accusa? Aver messo a segno una rapina a mano armata, nel gennaio 2024, puntando la pistola contro una farmacista. Oggi. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: rapina - pistola - ordinanza - accusato

