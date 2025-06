Accordo sull' ingaggio e limiti alle commissioni | Juve e David sempre più vicini all' accordo

L’accordo tra Juve e David si avvicina, con limiti alle commissioni e una forte volontà di trovare una soluzione condivisa. Intanto, Comolli negli Stati Uniti accelera i negoziati, portando fiducia e entusiasmo: via libera a uno stipendio di 6 milioni a stagione, con ancora da definire il premio alla firma. La trattativa è in fase di svolta, promettendo grandi novità per il futuro.

David Juve: accordo sull’ingaggio raggiunto con l’attaccante! I bianconeri vogliono chiudere entro quella data, cosa manca per la fumata bianca nell’operazione - La Juventus si prepara alla grande mossa di mercato: l'accordo con Jonathan David sembra ormai imminente, e i bianconeri puntano a chiudere entro la scadenza stabilita.

È arrivato nel Gennaio del 2022 per 70 milioni di euro più 10 tra bonus e commissioni. Ingaggio da 7 milioni di euro a salire, fino ai 12 della stagione passata. Gennaio-giugno 2022: 21 presenze, 9 gol e 2 assist Stagione 2022/2023: 42 presenze, 14 gol ( Vai su Facebook

Accordo sull'ingaggio e limiti alle commissioni: Juve e David sempre più vicini all'accordo; Stipendi, ecco quando l'azienda può ridurti la busta paga e quando invece puoi contestarlo: nuova sentenza di Cassazione.

