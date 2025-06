Accordo Nato sul 5% del Pil per le armi l’Italia deve triplicare la spesa

dinamiche globali e sulla sicurezza europea. L’Italia, tra i paesi coinvolti, si prepara a triplicare gli investimenti militari, riflettendo un nuovo scenario di tensioni e alleanze. Questa decisione rappresenta un cambio di passo epocale, destinato a ridefinire il nostro ruolo nel contesto internazionale e a influenzare le strategie di difesa e diplomazia dei prossimi decenni.

Il mondo sta attraversando un’accelerazione del riarmo globale, alimentata da paure collettive e strategie geopolitiche che non si vedevano da decenni. Proprio ieri la Nato, riunitasi in questi giorni a l’Aja, ha siglato un’ intesa che impegna i 32 membri dell’Alleanza ad alzare la spesa militare fino al 5% del Pil entro il 2035. Un passaggio che segna uno strappo netto rispetto al 2% fissato nel 2014 e che porterà conseguenze profonde sulle economie e sulla coesione sociale europea. Proposto dagli Stati Uniti, questo piano arriva mentre il Medio Oriente è sull’orlo di un’escalation, perdura l’instabilità in Ucraina e il continente europeo è chiamato a scegliere tra deterrenza armata e un diverso modello di convivenza. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Accordo Nato sul 5% del Pil per le armi, l’Italia deve triplicare la spesa

In questa notizia si parla di: spesa - nato - accordo - armi

L'Italia raggiunge il 2% della spesa per la Difesa, ma alla Nato non basta - L'Italia ha finalmente raggiunto l'obiettivo del 2% del Pil per la spesa in difesa, un impegno preso insieme agli alleati della Nato nel 2014.

Trump pubblica il messaggio arrivatogli su Truth dal segretario Mark Rutte, visibilmente soddisfatto per aver “messo d’accordo” i paesi NATO sull’innalzamento della spesa militare. "Sig. Presidente, caro Donald, Congratulazioni e grazie per la tua azione de Vai su Facebook

Translate post L’Italia ha firmato l’accordo NATO: 5% del PIL in spese militari entro il 2035. Attualmente siamo all’1,6%. Decine di miliardi in più per armi e difesa. Opposizioni sul piede di guerra, ma anche la Lega critica. #NATO #Meloni #Difesa Vai su X

Nato, come cambia la spesa entro il 2035 e cosa farà la Spagna. I dati; I paesi NATO si sono impegnati ad alzare le spese militari; Cos'è questa storia dell'aumento della spesa militare della Nato al 5%.

Accordo Nato sul 5% del Pil per le armi, l’Italia deve triplicare la spesa - Con l’accordo Nato sul 5%, l’Italia dovrà triplicare la spesa militare entro il 2035, affrontando tagli e nuove tasse, mentre cresce il dissenso sulla logica della sicurezza armata ... Si legge su quifinanza.it

Nato, aumento spese armi al 5%: cosa ha firmato esattamente Meloni? La Lega critica e apre lo scontro interno - L’Italia firma l’accordo NATO per portare le spese militari al 5% del PIL entro il 2035, scoppia il caso politico nella maggioranza. Lo riporta tag24.it