Accordi di Abramo l’ora di Damasco | dialogo diretto tra Siria e Israele

Gli accordi di Abramo e l'Accordo di Damasco rappresentano passi cruciali verso una nuova era di pace in Medio Oriente. Con il dialogo diretto tra Siria e Israele che si intensifica, potremmo essere vicini a una svolta storica che cambierĂ il volto della regione. Resta da capire se questa collaborazione porterĂ stabilitĂ duratura o nuove sfide, ma il futuro sembra intravedere un fronte comune possibile.

Siamo vicini a una svolta in Medio Oriente? Martedì, il consigliere per la sicurezza nazionale israeliano, Tzachi Hanegbi, ha confermato che lo Stato ebraico è in contatto quotidiano con il governo di Damasco in vista di una possibile normalizzazione delle relazioni diplomatiche. “C’è un dialogo diretto e quotidiano a tutti i livelli tra Israele e il regime in Siria. Lo conduco insieme ai funzionari politici locali”, ha dichiarato Hanegbi, precisando che anche il Libano potrebbe entrare negli Accordi di Abramo. Il consigliere per la sicurezza nazionale non ha poi escluso che, in caso di normalizzazione con Damasco, l’Idf possa ritirarsi da alcune delle zone cuscinetto presenti in territorio siriano. 🔗 Leggi su Panorama.it