Accomando | Morata verso il Como Milan al lavoro per la risoluzione del prestito

Orazio Accomando, noto giornalista di SportMediaset, ha svelato gli ultimi sviluppi sulla situazione di Alvaro Morata, che potrebbe presto trasferirsi dal Milan al Como. L’attaccante spagnolo è al centro di un’intensa trattativa per la risoluzione del prestito, con entrambe le società al lavoro per trovare l’accordo giusto. La novità apre nuovi orizzonti per il mercato italiano: restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti.

Translate post#Morata-#Como verso la fumata bianca. Domani mattina incontro tra l’entourage dello spagnolo e i dirigenti del Como. Il giocatore lascerà il #Milan, che sta definendo la risoluzione del prestito al Galatasaray. Vai su X

