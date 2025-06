Accoltellato in centro Ergastolo ai killer di Friday | Omicidio premeditato

Una sentenza che ha scosso la città di Modena e l’opinione pubblica: ergastolo per i killer di Friday Endurance, il giovane ucciso in modo premeditato nel cuore della città. La Corte d’Assise ha condannato a vita Adenomo Ogbeide e Osaiande Kingsley, dimenticando le ragioni ma non la tragedia. Una vicenda che pone ancora una volta il dilemma della giustizia e delle sue sfide.

Ergastolo per entrambi gli imputati. E’ questa la sentenza pronunciata ieri pomeriggio alle 15 dalla Corte d’Assise di Modena, presieduta dal dottor Mazza, nei confronti dei due nigeriani, Adenomo Ogbeide, 30 anni e Osaiande Kingsley, 27, entrambi domiciliati a Reggio Emilia e accusati dell’omicidio del connazionale Friday Endurance, il 30enne ucciso a coltellate il 20 agosto del 2023 in pieno giorno e in pieno centro: in corso Vittorio Emanuele. Accolta dunque la richiesta della procura che ha contestato ai due giovani stranieri anche le aggravanti della premeditazione e dei motivi abietti. "Oggi ho capito che la legge in Italia è uguale per tutti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Accoltellato in centro. Ergastolo ai killer di Friday: "Omicidio premeditato"

