Accoltellata durante una rapina | 18enne ancora in ospedale Arrestato 26enne

Un colpo di scena scuote Savignano sul Rubicone: una giovane di 18 anni, vittima di un’aggressione durante una tentata rapina, si trova ancora in ospedale, mentre i carabinieri hanno arrestato un 26enne sospettato di aver commesso il crimine. La vicenda evidenzia il delicato equilibrio tra sicurezza e legalità che deve essere preservato in ogni comunità. Ma cosa comporta realmente questo episodio per il tessuto sociale locale?

Savignano sul Rubicone, 26 giugno 2025 – È ancora ricoverata nel reparto di chirurgia dell'ospedale Bufalini di Cesena la 18enne aggredita e accoltellata durante una tentata rapina lunedì sera a Savignano sul Rubicone. I carabinieri di Savignano e del Norm di Cesenatico hanno arrestato un 26enne cittadino marocchino, quale presunto autore dei reati di “rapina aggravata”, “lesioni personali aggravate” e “porto abusivo e detenzione di armi”. Cos’è successo. La giovane, ancora sotto choc, ha riportato diverse ferite da taglio al torace e all'addome, ma non sarebbe in pericolo di vita. L'aggressione è avvenuta lunedì sera poco dopo le 21, nei pressi di piazza Sandro Pertini, mentre la ragazza stava tornando a casa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Accoltellata durante una rapina: 18enne ancora in ospedale. Arrestato 26enne

