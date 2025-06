Accoltella all' addome una ragazzina e la rapina | il bandito catturato dopo pochi minuti mentre tentava la fuga in bici

Un episodio di violenza scuote la tranquillità di Savignano: un bandito ha accoltellato una ragazzina durante una rapina, ma la prontezza dei carabinieri ha permesso di catturarlo in pochi minuti mentre tentava di fuggire in bicicletta. L’arresto di un 26enne marocchino ha portato alla luce gravi accuse di rapina aggravata, lesioni e porto abusivo di armi. La sicurezza della comunità torna al centro dell’attenzione, ma cosa si cela dietro questa vicenda?

E' accusato di aver accoltellato all'addome una giovane al culmine di una rapina. I carabinieri di Savignano e del Nucleo operativo e radiomobile di Cesenatico hanno arrestato un 26enne marocchino con le accuse di rapina aggravata, lesioni personali aggravate e porto abusivo e detenzione di armi. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: rapina - addome - accoltella - ragazzina

Un posteggiatore abusivo, al culmine di una lite, ha ferito mortalmente a coltellate il dipendente di una delle più note pasticcerie di Catania, la pasticceria Quaranta, colpendolo con coltellate a braccia, tronco e addome. Santo Salvatore Giambattista Re, che av Vai su Facebook

Accoltella all'addome una ragazzina e la rapina: il bandito catturato dopo pochi minuti mentre tentava la fuga in bici; Savona, ragazza accoltellata in via Bresciana: colpita all’addome; Napoli, ragazza di 15 anni accoltella un 19enne dopo lite in metro.

Ragazzina accoltellata a seno e pancia mentre tornava a casa: rapinatore arrestato a Savignano - È ricoverata al Bufalini sotto shock e gravata da multiple ... Riporta corriereromagna.it

Accoltella coetaneo per un like a una ragazza, la spedizione punitiva di un 13enne: la vittima colpita a gamba, addome e a un fianco - MSN - Un ragazzino di 13 anni di Recco ha accoltellato un quattordicenne alla gamba, all'addome e a un fianco. Scrive msn.com