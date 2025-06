aborto storica sentenza negli usa la corte suprema consente agli stati di tagliare i fondi pubblici

La storica sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti segna un nuovo capitolo nel dibattito sull’aborto e i diritti riproduttivi. Con una decisione che permette agli Stati di tagliare i fondi pubblici a Planned Parenthood, si apre un fronte cruciale sulla tutela dell’accesso ai servizi sanitari per le fasce più vulnerabili. Questa decisione potrebbe influenzare profondamente il futuro delle politiche sanitarie e dei diritti delle donne nel paese, lasciando tutti a chiedersi quale strada prenderà il diritto alla salute negli Stati Uniti.

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito, con una decisione presa a maggioranza conservatrice (6 voti a 3), che gli Stati possono escludere Planned Parenthood dai rimborsi previsti dal programma federale Medicaid, anche quando i fondi non sono destinati all’aborto. La sentenza potrebbe avere implicazioni per l’accesso ai servizi sanitari da parte di milioni di cittadini a basso reddito che si rivolgono all’organizzazione per prestazioni mediche di base. Planned Parenthood è la più grande rete nazionale statunitense che fornisce servizi di salute riproduttiva, tra cui contraccezione, screening oncologici, test di gravidanza, assistenza ginecologica e interruzione volontaria di gravidanza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it