La Corte Suprema degli Stati Uniti ha recentemente deciso di bloccare i finanziamenti pubblici a Planned Parenthood, rafforzando la posizione dei repubblicani e aprendo nuovi scenari nel dibattito sui diritti riproduttivi. Questa mossa rappresenta un capitolo cruciale nella disputa tra politica e diritto, con implicazioni che potrebbero influenzare il futuro delle politiche sanitarie e delle libertĂ individuali negli Stati Uniti. La vicenda si configura come un punto di svolta che merita attenzione e riflessione.

Una grande vittoria per i repubblicani è arrivata con la recente decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti, che ha stabilito che gli Stati hanno il diritto di ridurre i finanziamenti Medicaid a Planned Parenthood, la principale organizzazione per i diritti riproduttivi negli USA. Questa decisione, di grande impatto, ha segnato un passo importante nella battaglia politica e legale che riguarda il diritto all’aborto e la gestione dei fondi pubblici destinati a servizi sanitari. Il caso sollevato dal South Carolina. Il caso è stato portato davanti alla Corte Suprema dal South Carolina, che ha sostenuto che “nessun finanziamento pubblico dovrebbe essere destinato all’associazione, anche se quei soldi non sono direttamente destinati agli aborti”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Aborto, la Corte Suprema degli Stati Uniti blocca i finanziamenti pubblici

Stati Uniti, la corte suprema autorizza il governo a revocare la protezione ai venezuelani - Il 19 maggio, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha autorizzato l'amministrazione Trump a revocare il programma di Protezione Temporanea (TPS), che tutelava circa 350.

