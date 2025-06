Abc | la Confail incontra presidente del Cda e sindaca ecco i tre punti su cui si chiede chiarezza

La Confail ha incontrato ieri il Presidente del CDA di ABC Latina e il sindaco Matilde Celentano per fare il punto sulle criticità dell’azienda partecipata. Nel corso dell’incontro, è stata illustrata la situazione aziendale e presentato il nuovo piano industriale, che punta a rilanciare il futuro dell’ente. Tre punti chiave sono emersi come priorità assoluta, sui quali si chiede chiarezza e impegno condiviso per garantire stabilità e sviluppo.

La Confail ha incotrato ieri il il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Abc Latina e il sindaco Matilde Celentano per fare il punto sulle criticità dell'azienda partecipata. Nel corso dell'incontro è stata illustrata la situazione aziendale e presentato il nuovo piano industriale, e. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

In questa notizia si parla di: confail - presidente - incontra - sindaca

Abc: il sindacato pronto a chiedere un incontro alla sindaca Vai su Facebook

Abc: la Confail incontra presidente del Cda e sindaca, ecco i tre punti su cui si chiede chiarezza; Abc, la Confail: Contrari a qualsiasi ipotesi di liquidazione; Ataf Foggia, sindacati lasciano il tavolo: “Atteggiamento antisindacale, ora incontro urgente con la sindaca Episcopo?.

Abc Latina, la posizione di Confail dopo l’incontro con il Sindaco e il Presidente del Consiglio di amministrazione - A seguito dell’incontro con il Presidente del Consiglio di Amministrazione, durante il quale ci è stata illustrata la situazione aziendale e presentato il nuovo piano industriale, e dopo il successivo ... latinaquotidiano.it scrive

RAI: CDA incontra Sindaco Firenze e Presidente Regione Toscana - Il Consiglio di Amministrazione della Rai questo pomeriggio ha incontrato, nella sede aziendale di Firenze, il Sindaco della città Dario Nardella e il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Come scrive rai.it