Abbattuto il palo con le telecamere per riprendere gli incivili

Un gesto che mette a rischio la sicurezza e la tranquillità della comunità. Il grave atto vandalico avvenuto tra Trentola e Ischitella, nel territorio di Villa Literno, ha distrutto uno dei pali delle telecamere di sorveglianza, compromettendo gli sforzi per prevenire comportamenti incivili e criminali. La città ora si mobilita per ripristinare il sistema e rafforzare la vigilanza, perché la tutela dei cittadini non può essere fermata da atti di vandalismo.

Grave atto vandalico nella zona tra Trentola e Ischitella, nel territorio di Villa Literno. L'altra notte uno dei pali installati per il monitoraggio e la prevenzione di fenomeni criminali è stato deliberatamente danneggiato e abbattuto. Le telecamere, attivate da alcuni mesi grazie a un. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: abbattuto - telecamere - palo - riprendere

Abbattuto il palo con le telecamere per riprendere gli incivili.

Faenza, abbatte palo della segnaletica e fugge. Trovato grazie alle telecamere - Il Resto del Carlino - Abbatte palo della segnaletica e fugge, 22enne rintracciato grazie alle telecamere. Segnala ilrestodelcarlino.it

Abbatte la segnaletica e fugge: individuato grazie alle telecamere - Ha abbattuto un paletto della segnaletica stradale alla rotatoria tra Calcio e Urago e si è allontanato lasciandolo di traverso sulla carreggiata, incurante del pericolo per chi ... bergamonews.it scrive