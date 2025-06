Abbattuta la torre idrica a Empoli il gigante di cemento crolla in pochi secondi

Una giornata storica per Empoli e la frazione di Marcignana: la torre idrica, simbolo di un’epoca passata e ormai insicura, è stata abbattuta con successo. In soli pochi secondi, il gigante di cemento di 28 metri ha ceduto, segnando un importante passo verso la sicurezza e il futuro del territorio. Un intervento che, con un investimento di 70mila euro, ha coinvolto l’intera comunità in nome della tutela e del progresso. E ora, si apre un nuovo capitolo per questa zona.

Empoli, 26 giugno 2025 – Una giornata storica per la frazione di Marcignana: oggi, 26 giugno, è stata abbattuta la torre idrica. Il gigante di cemento armato di 28 metri di altezza e 88 metri cubi di cemento, avviato nel 1957 ma da tempo inattivo e a rischio, è crollato in pochi secondi. L'intervento ha avuto un costo di 70mila euro. Dalle prime ore del mattino sono cominciate le operazioni di evacuazione in sicurezza per i 43 residenti e per gli animali domestici all'interno delle case. In supporto per le persone più fragili sono intervenute le Pubbliche Assistenze di Empoli, che hanno provveduto al trasporto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Abbattuta la torre idrica a Empoli, il gigante di cemento crolla in pochi secondi

In questa notizia si parla di: cemento - abbattuta - torre - idrica

Empoli, addio al “gigante” di cemento: scatta il piano di evacuazione; Demolita la vecchia torre dell'acqua: 200 chili di esplosivo e il boato si sente a chilometri di distanza; Esplosione della torre idrica di Cadoneghe: una donna si sente male, un'altra colpita da un sasso.

Giù la torre idrica di Marcignana, abbattimento in sicurezza nella frazione di Empoli - Si è conclusa nei modi e nei tempi prestabiliti l'abbattimento della torre idrica di Marcignana nell'arco della giornata di giovedì 26 giugno 2025. Da gonews.it

Evacuazione per decine di famiglie, si abbatte la torre idrica - EMPOLI: Il manufatto, in disuso da decenni, svetta tra le case rappresentando un rischio. Scrive toscanamedianews.it