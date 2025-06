Abbattimento alberi in piazza Edison | quattro a rischio caduta

La sicurezza prima di tutto: quattro pini in piazza Edison, classificati in classe D, sono stati abbattuti d’urgenza ieri per il loro rischio di cedimento. Intervento rapido per proteggere cittadini e passanti, con la promessa di una successiva sostituzione che contribuirà a restituire equilibrio e bellezza al cuore della città. Un esempio di come la tutela del patrimonio verde sia una priorità assoluta.

Sono quattro i pini che nel corso della giornata di ieri, mercoledì 25 giugno sono stati abbattuti d’urgenza per motivi di sicurezza perché inseriti in classe D, a rischio massimo di cedimento. Gli alberi saranno sostituiti. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

