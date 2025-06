Abbandono degli animali | al via la campagna di sensibilizzazione a Castel San Giorgio

Inizia una urgente campagna di sensibilizzazione a Castel San Giorgio contro l'abbandono degli animali, promossa dal sindaco Paola Lanzara, dall'assessore Domenico Sellitto e dalla Garante Maria Piselli. Con lo slogan evocativo "I loro occhi ti aspetteranno per sempre", si intende sensibilizzare la comunità sull'importanza di prendersi cura dei nostri amici a quattro zampe. Perché ogni gesto conta, e insieme possiamo fare la differenza.

Al via la Campagna di sensibilizzazione contro l'abbandono degli animali voluta dal sindaco Paola Lanzara, dall'assessore Domenico Sellitto e dalla Garante Maria Piselli. Lo slogan scelto è "I loro occhi ti aspetteranno per sempre ". «L'80%degli animali abbandonati muore dopo un mese, una.

