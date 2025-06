Abbandonato in un bagno appena nato si riunisce con la famiglia biologica dopo quaranta anni | l’incredibile storia raccontata dal The Independent

Un abbandono drammatico in un bagno, con la placenta ancora attaccata, ha segnato la nascita di Jon Scarlett-Phillips, ora quarantenne. Salvato da tre ragazze che hanno udito le sue lacrime, la sua vita è un esempio di speranza e redenzione. Dopo quarant’anni, l’incredibile ritorno alle radici avviene grazie a un colpo di scena che dimostra come il destino possa sorprenderci in modo inaspettato. La storia di Jon ci ricorda che ogni vita ha un valore unico e prezioso.

Abbandonato appena nato e con la placenta ancora attaccata, l’inglese Jon Scarlett-Phillips deve la vita a tre ragazze che hanno sentito le sue lacrime e lo hanno messo in salvo: “Sono stato trovato da tre ragazze. Sono grato. Sono state loro a salvarmi la vita “. Il neonato, oggi quarantenne, era stato abbandonato in un bagno di un parcheggio di una piscina a Milton Keynes, una cittadina a ottanta chilometri da Londra. Era il settembre del 1984. L’uomo, che nel frattempo è stato adottato e ha costruito una propria famiglia (con una moglie e un figlio diciassettenne), ha deciso di partecipare al programma televisivo inglese “ Long Lost Family “, che si occupa proprio di riunire famiglie che non si vedono da molto tempo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Abbandonato in un bagno appena nato si riunisce con la famiglia biologica dopo quaranta anni”: l’incredibile storia raccontata dal The Independent

