Abbandonare un animale è un atto crudele e un reato | lo spot di sensibilizzazione

Quest’estate, ricordiamoci che i nostri amici a quattro zampe meritano amore e rispetto, non abbandono. La campagna della Polizia di Stato ci richiama con forza: lasciare un animale è un gesto crudele e illegale. Con piccoli gesti di sensibilità, possiamo tutti contribuire a proteggere le vite innocenti che dipendono da noi. Perché il vero valore si misura anche nel rispetto verso chi non può parlare.

Anche quest’anno la polizia di Stato ha proposto sulle piattaforme social la campagna contro l’abbandono degli animali in vista dell’estate. Il video esorta gli utenti a non abbandonare gli amici a quattro zampe, poiché abbandonare un animale non è solo un atto crudele, ma è soprattutto un reato. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

