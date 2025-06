A Villa Vittoria Cultura la monografia dedicata a Gianfranco Mello

Immergetevi nell’eleganza dell’arte e della cultura con Villa Vittoria Cultura, che il 2 luglio alle 18.30 a Firenze presenta il secondo volume della monografia dedicata a Gianfranco Mello. Un’occasione unica per scoprire i segreti di uno dei pittori più raffinati del Novecento, tra tradizione veneziana e innovazione fiorentina. L'evento, promosso da Villa Vittoria Cultura, si conferma come un appuntamento imperdibile per gli appassionati d’arte e cultura.

Firenze, 26 giugno 2025 – A Villa Vittoria Cultura, la rassegna ideata da Giovanni Fittante a Firenze, c'è un nuovo appuntamento con l'arte e con uno dei pittori più raffinati del Novecento: il 2 luglio, con inizio alle ore 18.30, ci sarà la presentazione del secondo volume della monografia dedicata a Gianfranco Mello, artista veneziano d'origine e fiorentino d'adozione. L'evento è organizzato da Villa Vittoria Cultura, che si avvale della partnership di Fondazione Spadolini Nuova Antologia e Firenze Fiera. Il libro, dal titolo 'I giorni della pittura', raccoglie l'intero corpus delle opere realizzate da Mello tra il 1986 e il 2018: si tratta degli ultimi trent'anni di attività di un autore che ha saputo trasformare ogni dipinto in un racconto visionario e poetico.

