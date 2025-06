A San Marco la protesta di Extinction Rebellion contro il matrimonio di Jeff Bezos | VIDEO

A San Marco, un'ironica protesta di Extinction Rebellion ha preso vita con un finto matrimonio, puntando i riflettori sul lusso sfrenato di Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Un gesto simbolico per denunciare come le ricchezze dei super ricchi influenzino la crisi climatica e minaccino gli equilibri democratici nel mondo. La scena invita a riflettere: quanto possiamo tollerare queste disparità in un'epoca segnata dall’emergenza ambientale?

Extinction Rebellion ha organizzato un finto matrimonio in Piazza San Marco, in segno di protesta contro lo sfarzoso matrimonio del miliardario Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Il movimento denuncia le influenze dei super ricchi sulla crisi ecoclimatica e sugli equilibri democratici di molti paesi. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

