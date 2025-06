A San Giovanni il Tributo a Notre Dame

Il 3 luglio, piazza Masaccio a San Giovanni Valdarno si trasformerà in un palcoscenico magico per “Tributo a Notre Dame”, uno spettacolo musicale che rende omaggio al capolavoro di Victor Hugo. Promosso dall’associazione Paro Paro e patrocinato dal Comune, l’evento promette di trasportare gli spettatori nell’incantata Parigi del 1482, tra emozioni, musica e storia, creando un’esperienza indimenticabile sotto le stelle. Non perdere questa straordinaria occasione di rivivere un classico senza tempo.

Arezzo, 26 giugno 2025 – Giovedì 3 luglio, nella suggestiva cornice di piazza Masaccio a San Giovanni Valdarno, andrà in scena "Tributo a Notre Dame", lo spettacolo musicale firmato dall'associazione Paro Paro, promosso dalla Pro Loco di San Giovanni Valdarno, con il patrocinio del Comune di San Giovanni Valdarno. Con sullo sfondo la splendida Basilica di Santa Maria delle Grazie, la Parigi del 1482 tornerà a vivere in tutta la sua intensità e attualità, tra passioni travolgenti, legami profondi e il conflitto eterno tra accoglienza e paura del diverso. "È un grande piacere – le parole dell'assessore alla cultura Fabio Franchi – perché si tratta di un ritorno in grande stile di questo spettacolo, che ha debuttato proprio un anno fa, nel maggio 2024, a San Giovanni.

Musical sotto le stelle giovedì 3 luglio alle 21,15 in piazza Masaccio. L'associazione Paro Paro porta in scena lo spettacolo ispirato alla celebre commedia musicale "Notre Dame de Paris" di Riccardo Cocciante.

