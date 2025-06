a sammontana torna il trofeo sagra campagnola

La tradizione si rinnova a Sammontana, con la tanto attesa 21ª edizione del Trofeo Sagra Campagnola. Questa corsa podistica, immersa tra le suggestive campagne di Montelupo Fiorentino, promette emozioni e scoperta per atleti e spettatori. Se è la tua prima volta, potresti trovare l’area inizialmente nascosta, ma preparati a vivere un evento coinvolgente, ben organizzato e capace di sorprendere ad ogni passo. Un appuntamento da non perdere!

Montelupo Fiorentino (Firenze), 26 giugno 2025 – È in programma per venerdì 27 giugno la 21esima edizione del Trofeo Sagra Campagnola, classica corsa podistica che si snoda tra le campagne della frazione di Sammontana, nel comune di Montelupo Fiorentino. Per chi vi accede per la prima volta, la location potrebbe inizialmente apparire angusta e nascosta, ma si rivela ben organizzata, dotata di ampi parcheggi e perfettamente in grado di accogliere al meglio i partecipanti, sia alla corsa che alla successiva sagra culinaria. Proprio la festa rappresenta uno degli elementi più attrattivi dell’evento, offrendo ai podisti un’occasione per condividere e celebrare insieme il momento sportivo appena vissuto. 🔗 Leggi su Lanazione.it