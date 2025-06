A Roma un concerto a sostegno della Palestina con Silvestri Mannarino Gemitaiz

Il cuore di Roma si anima con il concerto "Non in mio nome", un evento imperdibile di solidarietà a sostegno del popolo palestinese. Sul palco, artisti come Silvestri, Mannarino e Gemitaiz si uniscono per far sentire la voce della pace e della speranza. Sabato 28 giugno, dalle 15:30 alle 19:00 in piazza di Porta San Paolo, questa manifestazione rappresenta un gesto di unità e impegno per un futuro migliore. Non mancare!

Non in mio nome è la manifestazione in programma a Roma e a sostegno del popolo palestinese con diversi artisti sul palco. Sabato 28 giugno, dalle ore 15:30 alle ore 19:00, in piazza di Porta San Paolo a Roma, si terrà la manifestazione Non in mio nome, promossa dall’Associazione Schierarsi insieme ad artisti, tecnici, maestranze e figure del mondo dello spettacolo e della Musica italiana che prendono posizione e si stringono intorno al popolo palestinese. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di denunciare quanto sta accadendo a Gaza e in Cisgiordania, chiedere al Governo Italiano azioni immediate in difesa del popolo palestinese e raccogliere fondi a favore delle attività di Medici Senza Frontiere nella Striscia. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - A Roma un concerto a sostegno della Palestina con Silvestri, Mannarino, Gemitaiz

