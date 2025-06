A Riolunato è tempo del Capodanno estivo Lunario | tra gli ospiti Dargen D' Amico

Preparati a vivere un’estate indimenticabile a Riolunato! Venerdì 4 e sabato 5 luglio, il Capodanno estivo “Lunario – Dove si Balla!” trasformerà il paese in un palcoscenico di musica e festa, con ospiti d’eccezione come Dargen D’Amico, Dj Spyne e Pippo Palmieri dello Zoo di 105. Le vie del borgo si animeranno sotto le stelle, creando un’atmosfera magica e coinvolgente. Non mancare a questa doppia celebrazione di musica, allegria e tradizione!

Doppio appuntamento da non perdere venerdì 4 e sabato 5 luglio: torna il tradizionale Capodanno estivo di Riolunato “Lunario – Dove si Balla!” che quest'anno ospiterà Dargen D’Amico e Dj Spyne e Pippo Palmieri dallo Zoo di 105. Lunario Fest si svolge per le vie di Riolunato, le strade e gli. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

