A Predappio nasce il laboratorio politico 'Cittadini del Mondo', un progetto che risponde alla crescente esigenza di rinnovare il discorso pubblico e coinvolgere attivamente i cittadini. In un'epoca in cui la partecipazione sembra sfuggire, questa iniziativa mira a dimostrare che la politica pu√≤ essere bella, divertente e soprattutto utile per costruire un ambiente pi√Ļ giusto e solidale. √ą il primo passo verso un futuro in cui tutti possono sentirsi protagonisti.

A Predappio nasce Cittadini del mondo: Creare un laboratorio politico è diventata una necessità.

