A Ponticelli la camorra si era presa un palazzo intero | era il quartier generale dei De Martino

A Ponticelli, la camorra aveva trasformato un intero palazzo nel quartier generale dei De Martino, dominando il quartiere con il suo controllo. Recentemente, un blitz ha portato allo sgombero dell'edificio di via Panagolis nel rione Fiat, considerato una roccaforte del clan degli XX. Con 30 indagati coinvolti, l'intervento rappresenta un colpo decisivo alla criminalità organizzata. Continua a leggere per scoprire come le forze dell’ordine stanno smantellando questa rete di illegalità .

Blitz nel rione Fiat di Ponticelli, sgomberato l'edificio di via Panagolis "requisito" dal clan degli XX: 30 indagati, l'edificio pubblico usato come roccaforte del gruppo criminale.

