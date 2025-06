A Polignano riapre ' Il Libro Possibile Caffè' | al suo interno anche un infopoint turistico

A Polignano, il Libro Possibile Caffè riapre le sue porte, trasformandosi in un vivace punto di incontro tra cultura e socialità. All’interno, oltre a una vasta selezione di libri, troverà spazio anche un infopoint turistico pronto ad accogliere visitatori e appassionati di letteratura. Questo luogo, simbolo di passione culturale, si conferma come un habitat ideale per giovani e adulti, offrendo eventi e iniziative che nutrono l’anima e arricchiscono la comunità. Polignano ritrova così il suo cuore culturale, pronto a stupire e coinvolgere.

Polignano ritrova Il Libro Possibile Caffè, "uno spazio dove si vive e respira cultura", con un'offerta di libri ed eventi capaci di accompagnare il pubblico sin dalla giovanissima età. Il caffè letterario di piazza Caduti di via Fani ha riaperto con una cerimonia che ha visto la presenza del.

