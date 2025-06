A Perugia il progetto sul riciclo consapevole L' Italia in cornice

A Perugia, si accende una nuova luce sul riciclo consapevole con "L'Italia in Cornice", il progetto itinerante di Corepla che unisce arte, sostenibilità e scoperta delle bellezze italiane. L'installazione urbana interattiva inaugurata a Piazza del Melo invita cittadini e visitatori a riflettere sull'importanza del riciclo, trasformando la sensibilità ambientale in un'esperienza coinvolgente e educativa. Un'occasione unica per riconnettersi con il nostro patrimonio naturale e culturale, iniziando proprio dal cuore dell'Umbria.

Perugia, 26 giu. (askanews) - Ha preso il via da Perugia la nuova edizione de "L'Italia in Cornice", il progetto itinerante di Corepla - Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Plastica - pensato per promuovere l'importanza del riciclo consapevole e al tempo stesso raccontare le bellezze del nostro Paese. Nel capoluogo umbro, a Piazza del Melo, è stata inaugurata l'installazione urbana interattiva, composta da una cornice e due pannelli informativi realizzati interamente in plastica riciclata, creata dall'artista Ale Giorgini. Inquadrando il QR code presente nei pannelli, cittadini e turisti potranno accedere in modo semplice a tutte le informazioni utili su come, dove e quando conferire correttamente gli imballaggi in plastica nella raccolta differenziata cittadina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - A Perugia il progetto sul riciclo consapevole L'Italia in cornice

