A Parigi, il cielo si è aperto proprio nel cuore della politica, quando temporali impetuosi hanno causato infiltrazioni nell'Aula durante un importante dibattito sulla crisi Iran-Israele. Mentre i parlamentari affrontavano questioni di cruciale attualità, la pioggia ha interrotto bruscamente la discussione, ricordandoci quanto la natura possa essere imprevedibile anche nei momenti più solenni. Un episodio che lascia riflettere sulla vulnerabilità delle istituzioni di fronte agli eventi naturali e politici.

Parigi, 26 giu. (askanews) - I violenti temporali che hanno colpito Parigi, e la zona occidentale della Francia, hanno provocato danni in tutta la città, Assemblea nazionale compresa. L'Aula era riunita per un importante dibattito sulla posizione francese riguardo alla guerra fra Iran e Israele quando ha cominciato a piovere dentro. "C'è una perdita?", dice il presidente dell'Assemblea Nazionale Roland Lescure, rivolgendosi al primo ministro Francois Bayrou che ha appena concluso il suo discorso di apertura. "Avete notato che stava piovendo?", gli risponde il primo ministro. "L'ho appena visto, Mi avevano detto che l'Aula era a tenuta stagna, ma evidentemente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - A Parigi piove in Aula mentre Bayrou parla all'Assemblea nazionale

