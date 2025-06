A Paduli oltre 250 atleti per il I° trofeo ‘Drop Express’ | attenzione anche alla salute

Preparati a vivere un’emozionante giornata di corsa nel cuore di Paduli! Sabato 28 giugno, più di 250 atleti si sfideranno nel I° trofeo ‘Drop Express’, un circuito di quasi 10 km tra le strade del centro. Un evento che unisce passione e salute, promuovendo uno stile di vita attivo e comunitario. La gara, presentata in una cornice storica come la Rocca dei Rettori, promette spettacolo e coinvolgimento per tutti.

Un circuito di quasi 10 km nell'abitato di Paduli sarà il campo di gara podistica I° trofeo 'Drop Express' in programma sabato pomeriggio 28 giugno. L'evento presentato nella Sala consiliare della Rocca dei Rettori è organizzato dalla Sannio Runners. Una gara vedrà protagonisti oltre 250 atleti, numeri importanti per essere una prima edizione. I runners partiranno da Viale della Libertà con arrivo in Villa Comunale, che saranno preceduti dai partecipanti ad una gara non competitiva con inizio alle ore 17:00 circa. La gara vera e propria è occasione di un programma straordinario di valutazione sanitaria con la misurazione dei valori del grasso sanguigno che sara' curata da un centro specializzato della provincia di Benevento: gli atleti e chi lo vorrà potrà liberamente usufruirne nella serata di sabato.

