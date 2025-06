A Napoli esplosione in un ristorante una vittima

Una terribile esplosione ha scosso Napoli, provocando la perdita di una vita e lasciando il quartiere sotto shock. La tragedia si è verificata all’interno di un ristorante di via Peppino De Filippo, dove i Vigili del Fuoco sono intervenuti tempestivamente per salvare una persona, ma purtroppo un disperso, un uomo di 55 anni, è stato ritrovato senza vita. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire, ma l’evento ha sconvolto tutta la città .

Napoli, 26 giu. (askanews) - A Napoli un uomo è morto in un'esplosione in un palazzo di via Peppino De Filippo, avvenuta all'interno di un ristorante. I Vigili del Fuoco sono intervenuti poco dopo l'incidente, nella serata del 25 giugno, e hanno soccorso una persona, salvandola. Poi sono cominciate le ricerche di un 55enne che risultava disperso e che dopo qualche ora è stato ritrovato senza vita. Secondo i primi rilievi l'esplosione sarebbe stata provocata da una fuga di gas. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - A Napoli esplosione in un ristorante, una vittima

