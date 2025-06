A Monreale sta per aprire lo sportello Amap

Dal 1° ottobre 2024 Monreale si prepara a una nuova era del servizio idrico con l'apertura dello sportello AMAP S.p.A. in Via Volturno 2, Palermo. Questa novità garantirà un accesso più semplice e diretto per tutti i cittadini, migliorando la gestione di opere, impianti e reti. Rimanete sintonizzati: presto potrete usufruire di un servizio ancora più efficiente e vicino alle vostre esigenze.

“Si comunica alla cittadinanza che, a partire dal 1° ottobre 2024, la gestione delle opere, degli impianti e delle reti afferenti il Servizio Idrico Integrato del Comune di Monreale è passata ad AMAP S.p.A., con sede in Via Volturno 2, Palermo. A breve al fine di facilitare tutte le operazioni verrà aperto uno sportello AMAP . (Monrealelive.it). 🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - A Monreale sta per aprire lo sportello Amap

In questa notizia si parla di: amap - monreale - sportello - aprire

Niente acqua a Monreale, Amap: guasto agli alimentatori del Pozzo Boara - Monreale si trova ad affrontare una crisi idrica: un guasto agli alimentatori del pozzo Boara ha interrotto la regolare erogazione dell’acqua.

Bagheria avrà uno sportello Amap, aprirà in un immobile confiscato alla mafia - PalermoToday - Lo sportello avrà sede in un immobile di proprietà del Comune, sito in via Massimo D'Azeglio, ex complesso Sicis, all'interno 23. Segnala palermotoday.it

Uno sportello Amap a Bagheria - Città di Bagheria - Lo sportello avrà sede in un immobile di proprietà del Comune, sito in via Massimo D'Azeglio, ex complesso Sicis, all ... Secondo comune.bagheria.pa.it