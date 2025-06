A Milano ci saranno 30 gradi anche di notte

A Milano, il caldo non dà tregua: con 30 gradi anche di notte e un'ulteriore intensificazione dell’anticiclone africano, il weekend si preannuncia rovente. Solleone e temperature che sfiorano i 37 gradi renderanno difficile trovare refrigerio, anche nelle ore serali. Attorno alle 21-22, l’afa continuerà a farsi sentire, lasciando poche possibilità di sollievo. È il momento di prepararsi a sopportare questo calore estremo, ma anche di godersi il sole e il cielo azzurro che ci regalano le giornate d’estate.

Nei prossimi giorni anticiclone africano in ulteriore rinforzo su Milano per un weekend che si prospetta rovente, con tanto sole e temperature pomeridiane fino a 35-37 gradi fino a lunedì compreso. Si soffrirà anche la sera e di notte: in particolare attorno alle 21-22 di sera si potranno avere.

A Milano ci saranno 30 gradi anche di notte; L'Italia soffoca di caldo: Reggio Emilia, Piacenza, Parma, Milano, Bologna, Monza, Foggia e Torino sopra i 30 gradi alle 23. Sono temperature da paesi arabi; Previsioni meteo martedì 24 giugno, Milano e la Lombardia nella morsa di «Pluto»: temperature fino a 38 gradi.

Ondata di calore, a Milano più caldo che in Nord Africa: attesi 39 gradi (e pure le notti saranno infernali). Ma fino a quando? - Il primo giovedì 26 giugno, il secondo domenica 29 giugno. Come scrive ilgiorno.it

Il caldo a Milano non si ferma, domani giornata da bollino arancione: si percepiranno 37 gradi - Domani a Milano sarà una giornata da bollino arancione (come stabilito dal ministero della Salute) a causa del caldo: saranno percepiti infatti 37 gradi ... Si legge su fanpage.it