A Messina nasce la Casa del made in Italy inaugurazione con il ministro Urso

A Messina nasce la casa del Made in Italy, un progetto ambizioso che celebra l’eccellenza italiana. Con l’inaugurazione ufficiale del ministro Adolfo Urso, questa iniziativa si integra perfettamente con la Giornata Nazionale del Made in Italy, promossa dalla Camera di Commercio Messina e Italplanet. Un momento storico che sottolinea l’importanza della qualità e dell’innovazione del nostro patrimonio produttivo. La cerimonia si svolge nel prestigioso Salone della Borsa del Palazzo Camerale, segnando un nuovo capitolo per il Made in Italy a livello locale e nazionale.

