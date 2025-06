A Maranello la bellezza e la paura della natura giapponese con Floriano Terrano

da quella cruda e affascinante realtà che Floriano Terrano ci invita a scoprire a Maranello. Tra paesaggi mozzafiato e storie di imprevedibile potenza, il Giappone si svela in tutta la sua complessità, tra bellezza e timore, in un viaggio che rivela aspetti spesso nascosti agli occhi del mondo. Preparatevi a immergervi in una narrazione che sfida le apparenze e svela il vero volto di una terra affascinante e misteriosa.

La bellezza della natura del Giappone è stata celebrata nei secoli da letterati ed artisti giapponesi e di recente dai turisti di ogni parte del mondo. Spesso però la natura del Sol Levante, soprattutto dai turisti stranieri, viene idealizzata sotto una luce di armonia e serenità che si discosta.

