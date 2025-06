A maggio export di Brunello verso gli Stati Uniti sottotono | è tempo di investire anche in Italia Parla il presidente del Consorzio Giacomo Bartolommei

A maggio, l'export di Brunello verso gli Stati Uniti ha mostrato segnali di rallentamento, riflettendo le preoccupazioni diffuse sul calo dei consumi e sul potere d'acquisto. Giacomo Bartolommei, presidente del Consorzio, invita a guardare oltre, sottolineando l'importanza di investire anche nel mercato italiano. Con un sorriso, ricorda che per il suo territorio, “Mister La Perla” è ormai semplicemente “il Signor Montalcino”, simbolo di una tradizione senza confini.

