A Lecco torna lo Shopping di sera | le 5 date con i negozi aperti

A Lecco torna lo shopping di sera, un’occasione imperdibile per vivere la città in modo nuovo e coinvolgente. Cinque giovedì di negozi aperti, dal 3 al 31 luglio, trasformeranno le vie del centro in un vivace palcoscenico di luci, colori e opportunità. La ventiquattresima edizione di "Shopping di Sera Lecco" mira a rendere la città sempre più accogliente e dinamica, invitando residenti e turisti a scoprire il fascino di Lecco sotto una luce diversa.

Lecco, negozi aperti il giovedì dalle 21 anche senza 'Shopping di sera' - I negozi del centro città tornano ad aprire nelle serate di giovedì , anche se formalmente sarà cancellato lo "Shopping di sera". Lo riporta ilgiorno.it