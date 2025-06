A Khan Younis il saccheggio della farina | abbiamo fame non c' è altra via

A Khan Younis, nel sud di Gaza, la disperazione si manifesta nel saccheggio di sacchi di farina, un gesto estremo di chi ha fame e vede l’unica via d’uscita nella sopravvivenza quotidiana. Con oltre due milioni di persone vicine alla carestia, le restrizioni agli aiuti umanitari aggravano una crisi ormai insostenibile. La domanda è: fino a quando questa emergenza potrà essere affrontata con efficacia?

Khan Younis, 26 giu. (askanews) - Una partita di sacchi di farina è stata saccheggiata a Khan Younis nel sud della Striscia di Gaza dagli abitanti della zona, prima che fosse distribuita. "Vogliamo solo mangiare", ripetono. Le agenzie delle Nazioni Uniti e le ONG ancora presenti a Gaza riportano che gli oltre due milioni di abitanti sono vicini alla fame a causa della restrizioni degli aiuti umanitari da parte di Israele, secondo cui vengono dirottati da Hamas. Ogni giorno scene di caos e morti quasi quotidiane ai punti di distribuzione. "i miei figli non hanno niente da mangiare. Non abbiamo farina da due mesi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - A Khan Younis il saccheggio della farina: "abbiamo fame, non c'è altra via"

M.O., Gaza: 2 morti in attacco di Israele a ospedale di Khan Younis - Due persone sono morte e numerosi civili sono rimasti feriti nell'attacco israeliano all'ospedale Nasser di Khan Younis, secondo quanto riportato dal ministero della Salute della Striscia di Gaza, controllato da Hamas.

Eliana Riva, Sparatoria sulla folla, a Gaza una nuova strage degli affamati, Il Manifesto, 18 giugno 2025 GAZA Soldati e droni aprono il fuoco sui palestinesi ammassati per il cibo vicino a Rafah e Khan Younis: almeno 60 morti e centinaia di feriti C’è una parol Vai su Facebook

