A fari spenti La Fortitudo cerca occasioni

a fari spenti, la Fortitudo si muove con discrezione, in attesa delle ufficialità che potrebbero rivoluzionare la squadra. Tra conferme e sorprese, i biancoblù coltivano pazientemente la strategia per rinforzare il roster e tornare protagonisti. La parola d’ordine è: opportunità. E sarà proprio questa ricerca silenziosa a fare la differenza nel cammino verso nuovi successi.

Sono giorni di attesa e di ricerca in casa Fortitudo. Da un lato la Effe aspetta soltanto l'ufficializzazione dell'ala piccola Simon Anumba 29 anni, le ultime 3 stagioni giocate da grande protagonista a Rimini e della guardia Vincenzo Guaiana, 25 anni con già esperienza di A2 a Trapani e reduce da 2 stagioni in serie B a Roseto. Dall'altra parte in casa biancoblù si continua a guardare al mercato, soprattutto italiano, in cerca di 2 lunghi, un 4-5 titolare o comunque in grado di giocarsi in posto con Lorenzo Benvenuti e un secondo centro di scorta che possa essere una valida alternativa stagione in corso.

With the lights off Fortitudo looks for opportunities - Basketball In A2 the other companies are 'altering' the market with important contracts: Effe is not willing to participate in the auctions ... Secondo sport.quotidiano.net