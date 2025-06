A Fabriano la mostra Passaggi Mario Giacomelli - Simone Massi curata da Gianluigi Colin e Galliano Crinella

A Fabriano, nel cuore di Zona Conce, si svela un emozionante tributo al genio di Mario Giacomelli e alle suggestioni di Simone Massi. Curata da esperti come Gianluigi Colin e Galliano Crinella, questa mostra invita i visitatori a attraversare i passaggi di due grandi artisti del Novecento, rendendo omaggio al loro lascito unico. Non perdere l’occasione di immergerti in un viaggio tra immagini e emozioni che resteranno nel cuore.

FABRIANO - Ha aperto a Zona Conce, il polo culturale polivalente di Fabriano, la mostra Passaggi Mario Giacomelli Simone Massi, curata da Gianluigi Colin e Galliano Crinella e organizzata, in occasione del centenario della nascita del Maestro della fotografia del Novecento, dal Premio nazionale. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: fabriano - mostra - passaggi - mario

Mostra artistica “Atlanti Babelici delle Città del Mediterraneo” in arrivo a Fabriano - Preparati a un viaggio tra arte e cultura con gli “Atlanti Babelici delle Città del Mediterraneo”, una mostra che svela i segreti delle città attraverso opere uniche create da artisti, artigiani e bambini.

In occasione del centenario della nascita di Mario Giacomelli il Premio nazionale Gentile da Fabriano e l’Associazione Gentile Premio, con il patrocinio del Consiglio regionale, presentano la mostra “Passaggi Mario Giacomelli Simone Massi”. Alle “Conce” di Vai su Facebook

Passaggi, la mostra a Zona Conce; Mostra Passaggi. Mario Giacomelli Simone Massi - Fabriano; Passaggi Mario Giacomelli Simone Massi a Fabriano (AN).

Passaggi, la mostra a Zona Conce - Fabriano – Ha aperto a Zona Conce, il polo culturale polivalente di Fabriano, la mostra Passaggi Mario Giacomelli Simone Massi, ... Come scrive radiogold.tv

LE OPERE DI MARIO GIACOMELLI E SIMONE MASSI, A FABRIANO UNA MOSTRA DI RILIEVO NAZIONALE - Fabriano – È stata presentata questa mattina in conferenza stampa la mostra “Passaggi” in programma a Fabriano – zona Conce ... Riporta radiogold.tv