L’estate 2024 si preannuncia emozionante per i tifosi dell’Atalanta, con tre amichevoli estive già confermate e pronte a regalare intense emozioni. Dopo le sfide in Germania, la Dea torna in Alta Val Seriana, a Clusone, per un test in famiglia contro l’Under 23. Un’occasione unica per vedere da vicino i giovani talenti nerazzurri e vivere l’entusiasmo di una tradizione che unisce il club alla sua comunità. La partita si ...

Clusone. Salgono a tre le amichevoli estive confermate della prima Atalanta di Ivan Juric. Dopo l’ufficialità dei due impegni in terra tedesca, il 2 agosto a Lipsia e il 9 a Colonia, nel solco della tradizione che lega la società a nerazzurra a Clusone la Dea tornerà in Alta Val Seriana per un test in famiglia contro l’ Under 23 sabato 26 luglio. L’orario è ancora da definire, ma la partita contro la formazione allenata da Francesco Modesto si svolgerà nel pomeriggio al centro sportivo “Città di Clusone”. L’amichevole è aperta al pubblico sino ad esaurimento posti: il biglietto intero costerà 10 euro, gli under 16 potranno entrare gratuitamente. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - A Clusone test in famiglia con l’Under 23: Atalanta in Val Seriana il 26 luglio

