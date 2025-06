A Clusone test in famiglia con l’Under 23 | Atalanta in Val Seriana il 26 luglio

Preparatevi alla grande anteprima della nuova stagione: l’Atalanta torna a Clusone per un test in famiglia con l’Under 23 nel cuore della Val Seriana il 26 luglio. Dopo le sfide in Germania, il ritorno in Alta Val Seriana rafforza il legame tra la Dea e il territorio, offrendo ai tifosi un’occasione unica di vedere all’opera i giovani talenti nerazzurri. La partita si prospetta emozionante, ancora da definire l’orario preciso, ma in ogni caso sarà un evento da non perdere.

Clusone. Salgono a tre le amichevoli estive confermate della prima Atalanta di Ivan Juric. Dopo l'ufficialità dei due impegni in terra tedesca, il 2 agosto a Lipsia e il 9 a Colonia, nel solco della tradizione che lega la società a nerazzurra a Clusone la Dea tornerà in Alta Val Seriana per un test in famiglia contro l' Under 23 sabato 26 luglio. L'orario è ancora da definire, ma la partita contro la formazione allenata da Francesco Modesto si svolgerà nel pomeriggio al centro sportivo "Città di Clusone". L'amichevole è aperta al pubblico sino ad esaurimento posti: il biglietto intero costerà 10 euro, gli under 16 potranno entrare gratuitamente.

Un’estate di lavoro. Il Milan comincia presto. L’Atalanta lascia Clusone e il Como vola a Marbella - Un’estate di transizioni e sorprese segna l’inizio di una nuova stagione calcistica in Italia. Mentre il Milan si prepara con anticipo, l’Atalanta lascia Clusone e il Como spicca il volo verso Marbella.

