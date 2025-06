A Choral Celebration | concerto conclusivo del rinomato Florence Choral Course 2025

Un viaggio emozionante nel cuore della musica rinascimentale: la Fondazione Mascarade Opera invita il pubblico a A Choral Celebration – The Glory of Renaissance, il concerto conclusivo del rinomato Florence Choral Course 2025, appuntamento imperdibile per gli amanti della musica antica e del patrimonio culturale. Preparatevi a immergervi in melodie senza tempo, interpretate da giovani talenti pronti a far rivivere le atmosfere di un’epoca straordinaria. Un evento che promette meraviglie sonore e emozioni indimenticabili.

Un viaggio emozionante nel cuore della musica rinascimentale: la Fondazione Mascarade Opera invita il pubblico a A Choral Celebration – The Glory of Renaissance, il concerto conclusivo del rinomato Florence Choral Course 2025, appuntamento imperdibile per gli amanti della musica antica e del. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

In questa notizia si parla di: choral - celebration - concerto - conclusivo

Sabato 21 giugno la Festa della Musica entra nel vivo con una giornata ricca di appuntamenti imperdibili! Si comincia all’alba, alle ore 5.00 nella splendida cornice di Marina Julia, con il suggestivo “Concerto del Solstizio” dell’Ensemble d’Arpe Rainbow o Vai su Facebook

A Choral Celebration: concerto conclusivo del rinomato Florence Choral Course 2025.

Concerto conclusivo per ‘Musica Insieme’ - Il Resto del Carlino - 30 l’Auditorium Manzoni ospita l’appuntamento conclusivo della XXXV Stagione concertistica di Musica Insieme: si esibiranno per la prima volta a Bologna due tra i più brillanti ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Maggio Musicale, il 13 giugno il concerto conclusivo dell'86esima edizione del Festival - Il concerto del maestro Mehta – a pochi giorni dalle due prestigiose tournée che lo vedrà protagonista, insieme all’Orchestra e al Coro del Maggio prima in Cina a Tianjin e a Beijing ( 19 ... Scrive lanazione.it