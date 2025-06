A che punto sono i lavori dell'Unione europea per vietare gli stage gratuiti

L'Unione Europea si sta mobilitando per regolamentare gli stage, contrastando i cosiddetti 'falsi' tirocini che mascherano rapporti di lavoro. Nonostante gli sforzi, la proposta del Consiglio Ue ha incontrato critiche per la mancanza di un divieto esplicito agli stage gratuiti e per l'eccessiva autonomia lasciata ai singoli Stati membri. La questione rimane calda: quali saranno le prossime mosse? Continua a leggere.

Proseguono i lavori attorno alla direttiva sugli stage con cui l'Ue vuole contrastare i 'falsi' tirocini, usati per mascherare veri e propri rapporti di lavoro. Tuttavia la posizione adottata dal Consiglio Ue è stata fortemente criticata a causa dell'assenza di un impegno esplicito a vietare gli stage gratuiti e per l'eccessiva flessibilità lasciata ai singoli Stati membri.

