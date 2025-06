A che ora esce la terza stagione di Squid Game su Netflix

Se siete curiosi di scoprire cosa riserva il destino dei protagonisti di Squid Game, non perdetevi l’attesissima terza stagione su Netflix. Con un ritorno ricco di suspense e sorprese, questa nuova tranche promette di chiudere il cerchio narrativo lasciando tutti con il fiato sospeso. Ma a che ora esce? Scopriamo insieme l’orario di uscita e cosa ci attende in questa avventura imperdibile.

La terza stagione di Squid Game ripercorrerà l’arco narrativo finale della serie coreana di successo di Netflix, rivelando il destino dei personaggi amati della seconda stagione e la fine del viaggio di Gi-hun alla ricerca di vendetta e redenzione. Prima che la prima stagione di Squid Game arrivasse su Netflix nel settembre 2021, non c’era molto clamore intorno alla serie. Persino Netflix non ha fatto di tutto per promuovere la serie come uno dei suoi più grandi successi futuri. Eppure, grazie al passaparola, la serie è salita in classifica fino a diventare una delle serie di maggior successo commerciale sul servizio di streaming. 🔗 Leggi su Cinefilos.it