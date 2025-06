A caccia del record | Giorgia Meloni verso il governo più longevo della Repubblica tra ironia e sfide politiche

Tra battute e sfide politiche, Giorgia Meloni si prepara a scrivere un nuovo capitolo nella storia della Repubblica, puntando a diventare il governo più longevo di sempre. Con il suo spirito combattivo e un pizzico di ironia, affronta le difficoltà di Palazzo Chigi come un vero leader, determinata a lasciare un segno indelebile. La sua missione? Dimostrare che il potere, se guidato con senso del dovere, può superare ogni ostacolo.

Palazzo Chigi è ormai la mia prigione». Giorgia Meloni, con i più fidati, ci scherza su. Ma neanche troppo. Giura: s’è immolata non per sete di potere, ma per senso del dovere. Tra stucchi e arazzi, quelle pompose sale talvolta sembrano un dorato esilio. Il tracollo del centrosinistra al referendum accentua il senso del confino: «Mi tocca rimanere per dieci anni», commenta sarcastica. È il corollario all’assioma morettiano: «Con questi dirigenti non vinceremo mai!». Basta un’occhiata alla mal assortita opposizione per trovare conferma: l’anatema resta attualissimo. Così, la premier italiana si prepara a frantumare ogni record di resistenza. 🔗 Leggi su Panorama.it