A Buenos Aires migliaia in piazza contro politica economica di Milei

A Buenos Aires, migliaia di cittadini scendono in piazza per protestare contro le misure economiche del presidente Milei, evidenziando un crescente malcontento tra dipendenti pubblici e pensionati. La protesta, che si è svolta davanti al Ministero della Deregolamentazione dello Stato, mette in luce le tensioni sociali legate alle recenti scelte politiche. Una dimostrazione di come la voce della società civile possa ancora farsi sentire forte e chiara.

Milano, 26 giu. (askanews) - Diverse migliaia di manifestanti, soprattutto dipendenti pubblici e pensionati, hanno marciato nel cuore di Buenos Aires per esprimere la loro rabbia contro le drastiche misure economiche imposte dal governo del presidente argentino Javier Milei. I manifestanti si sono raccolti davanti al Ministero della Deregolamentazione dello Stato, prima di unirsi alla dimostrazione settimanale dei pensionati, che ogni mercoled√¨ protestano davanti al Parlamento contro la riduzione del loro potere d'acquisto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - A Buenos Aires migliaia in piazza contro politica economica di Milei

In questa notizia si parla di: buenos - aires - migliaia - milei

