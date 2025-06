A Bruxelles si riunisce il Consiglio Ue nodi l’Ucraina e la situazione a Gaza

Oggi a Bruxelles, i leader europei si riuniscono per affrontare temi cruciali come il futuro dell’Ucraina e la crisi in Medio Oriente. La crescente tensione e l’incertezza richiedono decisioni rapide e condivise, mentre le discussioni promettono di essere intense e decisive. Questo vertice potrebbe segnare un punto di svolta nella politica europea verso queste emergenze globali, evidenziando l’impegno dell’Europa nel rispondere alle sfide più pressanti del nostro tempo.

Bruxelles, 26 giu. (askanews) – Si apre in mattinata a Bruxelles il Consiglio europeo. La riunione è prevista anche per venerdì, ma non è escluso che i leader prolunghino le discussioni in orario notturno per chiudere i lavori nell’arco della giornata. All’ordine del giorno ci sono in primo luogo la discussione sull’Ucraina (con il presidente Volodymyr Zelensky che interverrà in collegamento) e la situazione in Medio Oriente e a Gaza in particolare. Tra gli altri temi, la competitività, la difesa europea, le migrazioni, oltre alla questione dei dazi. I primi due punti sono quelli in cui è prevedibile che ci siano le maggiori tensioni tra i capi di Stato e di governo in Consiglio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

