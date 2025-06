A 3200 metri con scarpette pantaloncini e t-shirt | salvato di notte dall' elisoccorso di Sondrio

Una notte di incubi si è conclusa con un miracolo nel cuore delle Alpi: un turista straniero, sopra il rifugio Palla Bianca a 3.200 metri, è stato salvato dall'elisoccorso di Sondrio dopo un pericoloso smarrimento. Con scarpette, pantaloncini e T-shirt, senza equipaggiamento adeguato, ha rischiato la vita in un territorio ostile. La sua storia ci ricorda l'importanza della prudenza in alta quota e dell'intervento tempestivo dei soccorsi.

