A 3200 metri con scarpette pantaloncini e t-shirt | salvato di notte dall' elisoccorso di Sondrio

Una notte di paura e salvataggio nella suggestiva Val Venosta: un turista straniero, impreparato e in grave difficoltà a 3.200 metri sopra il rifugio Palla Bianca, è stato salvato dall’eliambulanza di Sondrio. Con scarpette, pantaloncini e T-shirt, il suo coraggio si è scontrato con la forza della natura. La prontezza dei soccorritori ha fatto la differenza, dimostrando ancora una volta quanto sia fondamentale affidarsi agli esperti in situazioni di emergenza.

